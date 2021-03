V Društvu Viljem Julijan za oblikovanje smernic za nenamensko uporabo zdravil v pediatriji

Ljubljana, 24. marca - V Društvu Viljem Julijan predlagajo, da bi se oblikovala ustrezna strokovna priporočila oziroma smernice za t. i. nenamensko uporabo zdravil (off label use) pri zdravljenju otrok z boleznimi, za katere ni na voljo klasičnih zdravil oziroma klasičnih pristopov zdravljenja. Svojo pobudo so naslovili tudi na razširjen strokovni kolegij za pediatrijo.