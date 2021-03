Dubajski Eagle Hills prevzel hrvaške Sunce Hotele

Zagreb, 24. marca - Lastniki pete največje hotelske verige na Hrvaškem Sunce Hoteli - Bluesun hotels and resorts so večinski delež prodali družbi Eagle Hills, ki je v lasti dubajskega šejka Mohameda Alabbarja, so objavili na zagrebški borzi. Dubajski vlagatelj je tako prevzel 14 hotelov in turističnih naselij na Hrvaškem s približno 5500 posteljami.