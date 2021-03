Velenjski kreativni center Čuk z uporabnim dovoljenjem

Velenje, 27. marca - Velenjska občina je prejšnji teden pridobila uporabno dovoljenje za kreativni center Čuk, ki se nahaja na Starem trgu. V okviru projekta so na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije staro stavbo, ki so jo mnogi poznali kot gostinski lokal Čuk, porušili in zgradili novo. Vrednost projekta znaša 1,5 milijona evrov.