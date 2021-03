Dvoršakova in Kuharičeva v velikem finalu

New Delhi, 24. marca - Slovenski strelki Živa Dvoršak in Urška Kuharič sta se prebili v veliki finale letošnje uvodne tekme za svetovni pokal v indijskem New Delhiju. Dvoršakova je v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov s 1170 krogov zasedla peto, Kuharičeva pa s tremi krogi manj šesto mesto. Klavdija Jerovšek je s 1154 krogi osvojila 29. mesto.