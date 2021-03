Umrla fotografinja Zora Plešnar

Maribor, 24. marca - V 96. letu je preminila mariborska fotografinja Zora Plešnar, so sporočili iz Umetnostne galerije Maribor (UGM). Bila je najvidnejša slovenska fotografinja 70. in 80. let minulega stoletja. Kot edina ženska je sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki si je prizadevala za avantgardni modernizem.