New York, 24. marca - Košarkarji Denverja so se v severnoameriški ligi NBA veselili zmage v Orlandu s 110:99, Miami pa je izgubil s Phoenixom s 100:110. Slovenska igralca nista stopila na parket. Vlatko Čanćar v Orlandu ni dobil priložnosti za igro, Dragić pa Miamiju ne more pomagati zaradi poškodbe.