Umrl je upokojeni koprski škof Pirih

Vipava, 23. marca - V prostorih dijaškega doma v Vipavi, kjer je preživljal zadnja leta, je danes umrl upokojeni koprski škof Metod Pirih, so sporočili iz koprske škofije. Pirih je bil imenovan za koprskega škofa pomočnika leta 1985, škofijo pa je kot škof ordinarij vodil od leta 1987 do upokojitve leta 2012. Znan je bil po svoji blagosti in dialoški drži.