Začenjajo predstavitve kandidatov za rektorja ljubljanske univerze

Ljubljana, 24. marca - Na ljubljanski univerzi danes začenjajo javne predstavitve štirih kandidatov za novega rektorja, in sicer Igorja Lukšiča, Gregorja Majdiča, Igorja Papiča in Antona Ramšaka. Predstavitve bodo potekale v treh terminih, danes, v četrtek in v petek ob 16. uri prek spletnih povezav Zoom.