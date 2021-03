Evropske borze neenotno; nafta ob zaostrovanju koronskih omejitev s precejšnjim padcem

London/Frankfurt/Pariz, 23. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so dan končali neenotno. Med vlagatelji so odmevale novice, da vse več držav zaradi tretjega vala epidemije covida-19 načrtuje vnovično začasno zaostritev omejitvenih ukrepov. Danes zjutraj je to npr. napovedala gospodarska velesila Nemčija. To je vplivalo predvsem na trg nafte, ki se občutno ceni.