Ačimović: Komaj čakamo, da se prvenstvo začne

Maribor, 23. marca - Slovensko mlado nogometno reprezentanco v sredo čaka premierni nastop na evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga tokrat skupaj gostita Slovenija in Madžarska. Taboru so se v ponedeljek pridružili še zadnji člani, danes bodo skupaj opravili trening. Selektor Milenko Ačimović pa pravi, da ekipa že komaj čaka, da se vse skupaj začne.