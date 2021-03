Slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem s peticijo za prost prestop meje

Zagreb, 23. marca - Slovenski lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem s spletno peticijo Odprite nam meje zahtevajo od slovenskih in hrvaških oblasti prost dostop do svoje lastnine v sosednji državi. Zavračajo pogojevanje prestopa meje z dokazili, kot so testi PCR ali napotitev v karanteno zaradi pandemije covida-19.