Odobrenih 3,7 milijona evrov slovenske podpore proizvajalcem vina in pridelovalcem grozdja

Bruselj, 23. marca - Evropska komisija je odobrila 3,7 milijona evrov slovenske podpore proizvajalcem vina in pridelovalcem grozdja, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. Cilj sheme je pomagati upravičencem pri reševanju njihovih likvidnostnih potreb in nadaljevanju dejavnosti med izbruhom in po njem, so sporočili iz komisije.