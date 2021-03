Udeleženci strokovnega posveta opozorili na pomen kakovostnega zraka v notranjih prostorih

Ljubljana, 23. marca - Center energetskih rešitev (CER) je v sklopu kampanje zaboljšizrak.si danes pripravil strokovni posvet o kakovosti zraka v notranjih prostorih javnih zgradb, kot so šole in domovi starejših občanov. V okviru posveta je potekala okrogla miza, sodelujoči pa so opozorili na slabo stanje v teh zgradbah, deloma tudi zaradi nedavnih energetskih sanacij.