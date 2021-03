Strokovni svet za šport za takojšnje cepljenje olimpijcev in paraolimpijcev

Ljubljana, 23. marca - Strokovni svet za šport Slovenije je pozval svetovalno skupino za cepljenje proti novemu koronavirusu, da nemudoma omogoči cepljenja olimpijcev in paraolimpijcev za olimpijske igre poleti v Tokiu. Teh športnikov bi bilo manj kot 250. Predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so zatrdili, da je to vprašanje v Evropi večinoma že rešeno.