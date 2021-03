V domu upokojencev v Kidričevem ni zaznano širjenje covida-19

Ptuj, 23. marca - V enoti ptujskega doma upokojencev v Kidričevem, kjer so v ponedeljek pri eni od stanovalk zabeležili okužbo z novim koronavirusom, zaenkrat ni zaznano širjenje tega virusa. Danes so odvzeli 30 kontrolnih brisov pri stanovalcih in zaposlenih in vsi rezultati so negativni, je sporočila direktorica Vesna Šiplič Horvat.