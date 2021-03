Pahor na srečanju z veleposlaniki držav EU izpostavil pomen evropske perspektive

Ljubljana, 23. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes na srečanju z veleposlaniki držav članic Evropske unije poudaril, da je bila evropska perspektiva vodilo prizadevanj za demokratizacijo in neodvisnost države Slovenije in je vtkana v njene začetke. Danes si želimo Evropsko unijo, ki bo bolj enotna in učinkovita ter bližja ljudem, je poudaril.