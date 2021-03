V Celju posadili drevesa v trajen spomin na nogometni EP do 21 let

Celje, 23. marca - Celjski župan Bojan Šrot je danes skupaj s častnimi meščani posadil štiri drevesa, značilna za države, katerih reprezentance bodo v okviru nogometnega evropskega prvenstva do 21 let igrale v Celju. S tem so na lep način obeležili prvenstvo in celjski ponos ob tem, so sporočili z mestne občine.