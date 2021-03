New York, 23. marca - Delniški indeksi na borzah v New Yorku se v začetnem delu današnjega trgovanja gibljejo pri izhodišču. Vlagatelji čakajo na nastop predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella in ameriške finančne ministrice Janet Yellen pred kongresom, poročajo tuje tiskovne agencije.