Španija bo pred veliko nočjo odpravila omejitve potovanj iz Velike Britanije

Madrid, 23. marca - Španija bo konec meseca odpravila omejitve glede prihodov iz Velike Britanije, ki so bile zaradi epidemije covida-19 v veljavi od konca decembra. Za to so se odločili zaradi uspešne kampanje cepljenja proti covidu na Otoku, so pojasnili na španski vladi. Ukrep bodo odpravili tik pred veliko nočjo.