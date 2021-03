Začenja se spletni Festival dokumentarnega filma

Ljubljana, 24. marca - Na spletu se bo danes začel 23. festival dokumentarnega filma. Do 31. marca bo na ogled 20 celovečercev in štirje kratki filmi, sklop Posvečeno pa so namenili izboru nagrajenca Prešernovega sklada Matjaža Ivanišina. Za nagrado Amnesty International Slovenije se bo potegovalo pet filmov o aktualnih temah, relevantnih tudi za slovenski prostor.