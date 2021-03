V Hrastniku podpisali pismo o nameri za izgradnjo novega doma starejših

Hrastnik, 23. marca - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan Hrastnika Marko Funkl in direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar so danes na hrastniški občini podpisali pismo o nameri za izgradnjo novega doma starejših. Vrednost naložbe znaša 11 milijonov evrov, je v izjavi za medije povedal Cigler Kralj.