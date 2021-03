Košarkarji Helios Suns vpisali nov poraz v ligi Aba 2

Beograd, 23. marca - Košarkarji Helios Suns so nastope v četrtem mehurčku lige Aba 2 v Zlatiboru v Srbiji začeli s porazom. Proti vodilni ekipi tekmovanja so prikazali dobro igro, podobno kot že na nekaterih prejšnjih tekmah pa so popustili v zadnji četrtini. Studentski centar iz Podgorice je zmagal s 83:78 (25:20, 32:40, 52:60).