Vzrok smrti moškega na Idrijskem hude poškodbe glave

Nova Gorica/Idrija, 23. marca - Po opravljeni sodni obdukciji, ki so jo opravili na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino, so na Policijski upravi (PU) Nova Gorica potrdili, da je 55-letni moški iz Idrijskega umrl nasilne smrti. Vzrok smrti so bile hude poškodbe glave, ki so nastale zaradi udarcev s topim predmetom po glavi.