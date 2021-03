Počivalšek: Od predsednika vlade pričakujem več discipline in samokontrole

Ljubljana, 23. marca - Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je ponedeljkovo odgovor premierja Janeza Janše vodji poslanske skupine SMC Janji Sluga glede komuniciranja in podpore SMC v javnosti označil za žaljivo in tudi škodljivo za prihodnje odnose v koaliciji. Od predsednika vlade pričakuje več discipline in samokontrole, je Počivalšek navedel v pisni izjavi za STA.