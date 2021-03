Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo od zdaj pripadalo denarno nadomestilo

Ljubljana, 23. marca - DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta starosti.