Pahor: Vaja Premik je pomenila stvarno pretvorbo TO v Slovensko vojsko

Ljubljana, 23. marca - Na ministrstvu za obrambo so danes obeležili 30. obletnico vojaške vaje Premik '91. Predsednik republike Borut Pahor je ob tem ocenil, da je omenjena vaja pomenila stvarno pretvorbo Teritorialne obrambe (TO) v Slovensko vojsko (SV), ki je nato skupaj s policijo tudi ubranila razglašeno neodvisno in samostojno Slovenijo.