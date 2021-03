Glasovanje o interpelaciji Simonitija: 43 za, 40 proti

Ljubljana, 25. marca - Na glasovanju o interpelaciji ministra Vaska Simonitija je za njegovo razrešitev glasovalo 43 poslancev iz vrst predlagateljic LMŠ, SD, Levice in SAB, pa tudi trije iz koalicijske SMC in en iz DeSUS. Za uspeh bi morali zbrati 46 glasov. Ministra pa je z glasom proti podprlo 40 poslancev iz koalicijskih SDS, NSi in SMC ter SNS in en iz DeSUS.