Voznik med Kočevjem in Ribnico namesto 90, vozil skoraj 170 kilometrov na uro

Kočevje, 23. marca - Policisti so v nedeljo okoli 12. ure na cesti med Kočevjem in Ribnico v bližini kraja Gornje Ložine obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti na 90 kilometrov na uro vozil kar 167 kilometrov na uro. Za navedeni prekršek je predvidena globa najmanj 1200 evrov, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.