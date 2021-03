Policija išče neznanega storilca, ki je v ponedeljek na Viču oropal trafiko

Ljubljana, 23. marca - Policisti iščejo neznanega storilca, ki je v ponedeljek nekaj po 18. uri pristopil do trafike na območju Viča in prodajalcu zagrozil s predmetom, ki ga je skrival pod jakno, ter od njega zahteval denar. Slednji mu je denar izročil, tat pa je s kraja dogodka zbežal v smeri Centra. Povzročil je za nekaj sto evrov škode, so sporočili s PU Ljubljana.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Ljubljana je moški star med 25 in 30 let, visok okoli 180 centimetrov, normalne postave in ima rjave lase. Oblečen je bil v temnozeleno jakno, sive hlače, pri sebi je imel siv nahrbtnik.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev do zdaj še neznanega storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.