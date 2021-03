Ljubljana, 23. marca - Ministra za gospodarstvo ter za delo, Zdravko Počivalšek ter Janez Cigler Kralj, bosta dala izjavi za medije po srečanju z vodstvom podjetja Adient Slovenj Gradec ob 16.30 pred zgradbo Mestne občine Slovenj Gradec na Šolski ulici 5 v Slovenj Gradcu, in ne pred zgradbo podjetja Adient, kot so sprva napovedali, so sporočili iz iz MGRT.