Policisti dvakrat obravnavali istega opitega voznika

Celje, 23. marca - Policisti so v ponedeljek zjutraj na območju Tepanja obravnavali 37-letnega opitega voznika. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo. Voznik je vozilo zapustil, vendar se je ponj kar hitro vrnil, saj so ga dopoldne zaznali v Žičah, kjer ni hotel ustaviti vozila, policisti so ga ustavili šele v Slovenskih Konjicah.