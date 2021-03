Ljubljanska borza: Indeks dopoldne nižje

Ljubljana, 23. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi padel za 0,19 odstotka. Največ zanimanja so vlagatelji doslej pokazali za Krkine delnice, njihov tečaj pa se ceni. Pod ponedeljkovo zaključno vrednostjo so se dopoldne med blue chipi prve kotacije spustili še NLB, Pozavarovalnica Sava in Telekom Slovenije.