Slovenska manjšinska koprodukcija Oaza nagrajena v Sofiji

Sofija, 23. marca - Slovenska manjšinska koprodukcija Oaza srbskega scenarista in režiserja Ivana Ikića je na 25. mednarodnem filmskem festivalu v Sofiji v tekmovalni sekciji balkanskih filmov prejela posebno omembo, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Nagrade so na festivalu, ki se bo sklenil 31. marca, podelili že minulo soboto.