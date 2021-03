Svetovni dan tuberkuloze kot opomnik k izpolnitvi zavez za izkoreninjenje te bolezni

Ljubljana, 24. marca - Letošnji svetovni dan tuberkuloze zaznamuje slogan Ura tiktaka, ki izpostavlja, da svetu zmanjkuje časa za ukrepanje in izpolnjevanje zavez za izkoreninjenje tuberkuloze. To je še posebej pomembno v času pandemije, ki je ogrozila napredek na področju odprave tuberkuloze in onemogočila dostop do oskrbe tuberkuloze v skladu s prizadevanji WHO.