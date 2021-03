Danska z dolgoročnim načrtom sproščanja protikoronskih ukrepov

Koebenhavn, 23. marca - Na Danskem so dosegli dogovor o dolgoročnem načrtu odpravljanja zdaj veljavnih ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa, takoj ko bo dosežena ustrezna precepljenost rizičnih skupin. Dogovor so dosegle socialdemokratska vlada in bolj ali manj vse parlamentarne stranke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.