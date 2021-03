Sindikat delavcev gostinstva in turizma vlado poziva k ukrepanju za pomoč panogi

Maribor, 23. marca - Sindikat delavcev gostinstva in turizma je premierja in nekatere ministre pozval k pomoči panogi, kjer je zaradi zaprtja veliko delodajalcev propadlo, veliko delavcev je pristalo na zavodu, drugi pa z nadomestili težko preživijo. Med drugim zahtevajo višja nadomestila in razumno sproščanje omejitev ter širšo veljavnost turističnih bonov.