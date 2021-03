V DZ predlog novele zakona o pokojninah za izredne dosežke v športu

Ljubljana, 23. marca - Skupina poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom (Socialni demokrati) je v zakonodajno proceduro državnega zbora vložila predlog novele zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Ta želi odpraviti diskriminacijo pri obravnavi vrhunskih športnikov invalidov, ki so prikrajšani pri pravici do dodatka.