Janša s poslanci o deklaraciji glede delovanja Slovenije v EU

Ljubljana, 23. marca - Premier Janez Janša je danes v državnem zboru predstavil predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije do leta 2024. Med ključnimi temami je izpostavil krepitev odpornosti EU na krize, zeleni prehod in vladavino prava. Opozicijski poslanci so bili večinoma kritični, v koaliciji pa so deklaracijo podprli.