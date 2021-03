New York/Tokio, 23. marca - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. V Tokiu so vlagatelji unovčevali dobičke, še posebej pa so se delnice pocenile na Kitajskem. Tamkajšnje trgovanje je zasenčila zaostritev odnosov med Kitajsko, ZDA, EU in Kanado, pravijo analitiki.