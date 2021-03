Delo o odnosih med Pekingom in Moskvo (23. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Zorana Baković v komentarju Podobnost, ki boli piše o odnosih med Pekingom in Moskvo. EU je potrdila prve sankcije proti Kitajski zaradi kratenja človekovih pravic, podobne kazenske ukrepe pa je sprejela tudi proti Rusiji. Kitajska in Rusija že po instinktu pohitita druga proti drugi, kadar jima Evropa in Amerika stopita na prste, meni avtorica.