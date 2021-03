Večer o vodi (23. 3.)

Maribor, 22. marca - Andreja Kutin Lednik v komentarju Krčenje penisov in redčenje semenčic piše o vodi. Ob svetovnem dnevu voda je potrebno pomisliti na grožnje vodam. Grozijo ji ftalati, mikroplastika, nanodelci, antibiotiki in ostanki drugih zdravil. Pa tudi podnebne spremembe, izumiranje vrst, izguba biodiverzitete in uničevanje poplavnih območij, meni avtorica.