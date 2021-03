Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odgovorih premierja Janeza Janše na poslanska vprašanja o tožilcih in cepivu Sputnik V. Janša je povedal, da je postopek izbiranje evropskih tožilcev nenavaden, zato se s predlogi še niso seznanili. Tuje agencije so poročale tudi o obisku predstavnikov italijanske manjšine pri predsedniku republike.