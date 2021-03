Vlada: Predloga za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov ter nočne omejitve gibanja nista utemeljena

Ljubljana, 22. marca - Vlada je na dopisni seji sprejela mnenji, da predloga za začasno zadržanje nočne omejitve gibanja in za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov nista utemeljena. Obe mnenji bo vlada poslala Ustavnemu sodišču RS, so zapisali v sporočilu po seji vlade.