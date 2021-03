Pogrešajo mladoletnega Camerona C. Hopkinsa z območja Kranja

Kranj, 22. marca - Starši pogrešajo 14-letnega Camerona C. Hopkinsa z območja Kranja. Nazadnje so ga videli danes ob 12.30 v Stražišču. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je močnejše postave in ima svetlo rjave lase. Oblečeno ima črno bundo, modre jeans hlače in temno modre športne copate, so sporočili s Policijske uprave Kranj.