Mladi reprezentanti v polni postavi

Maribor, 22. marca - Mlada reprezentanca Slovenije je zakorakala v peti dan priprav na evropsko prvenstvo do 21 let, ki se bo začelo v sredo s tekmo Slovenije in Španije v Mariboru. Selektor Milenko Aćimović je pozdravil še zadnje novince v reprezentančni bazi, ki so jo obiskali tudi predstavniki vodstva Nogometne zveze Slovenije (NZS).