Zorčič danes s predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

Ljubljana, 22. marca - Predstavniki ZZB NOB Slovenije so na današnjem sestanku s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem predstavili težave, s katerimi se organizacija srečuje, in odprta vprašanja, ki jih želijo rešiti. Izpostavili so razmislek o morebitnih popravkih zakona o praznikih, ki se nanaša na poimenovanja primorskega praznika, so sporočili iz državnega zbora.