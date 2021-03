Češka vlada namerava podaljšati izredne razmere do konca aprila

Praga, 22. marca - Češka vlada namerava podaljšati izredne razmere v državi zaradi novega koronavirusa za najmanj en mesec do 27. aprila, so se odločili danes v Pragi. Notranji minister Jan Hamaček je zatrdil, da je to nujno, da se konča boj proti pandemiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.