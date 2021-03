Evropski zdravstveni organizaciji svarita pred nevarnostjo tuberkuloze

Stockholm, 22. marca - Tuberkuloza ostaja grožnja javnemu zdravju, za covidom-19 pa je druga najbolj smrtonosna nalezljiva bolezen v regiji Evropa in Srednja Azija, sta danes posvarila Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).