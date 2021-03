Simonovič za čim prejšnji volilni kongres stranke

Ljubljana, 22. marca - Poslanec DeSUS Branko Simonovič verjame, da bodo na četrtkovi seji izvršnega odbora stranke dorekli strategijo in vizijo nadaljnjega dela. Po njegovem mnenju je najboljše, da kongres stranke skličejo čim prej, da pridejo do vodstva s polnimi pooblastili in začnejo animirati potencial, ki ga imajo po njegovih ocenah med članstvom.