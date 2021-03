Za večjo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje več kot 400.000 evrov

Ljubljana, 22. marca - V uradnem listu je objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v tekočem letu. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah. Za to je namenjeno več kot 400.000 evrov. Rok za prijavo je 9. april.